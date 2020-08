Inter, Tonali non ha tradito il patto. “Prendere o lasciare, questa la posizione di Marotta”

E’ ufficialmente derby di mercato per Sandro Tonali. L’Inter, forte dell’accordo totale con il centrocampista, non ha ancora affondato definitivamente il colpo: e ora il Milan sembra fare sul serio per il ragazzo. Calciomercato.com illustra lo scenario attorno al classe 2000: “Tonali ha detto sì con entusiasmo all’Inter, ma quattro mesi dopo le parole di aprile i nerazzurri hanno preso tempo e non chiudono subito l’operazione col Brescia. Altre priorità in entrata, oltre alla necessità di cedere più giocatori in esubero. In questo rallentamento il Milan si è inserito con una proposta che Cellino non ha ancora accettato, ma migliorabile ulteriormente nei prossimi giorni per provare davvero a chiudere, mantenendo sempre la cautela.

E l’Inter? Per il momento mantiene la sua posizione, oggi bisogna attendere, prendere o lasciare. Tonali da parte sua non ha tradito un patto con l’Inter, anzi ha aspettato ad oltranza ma ad oggi dà apertura anche al Milan. Non esclude un passaggio in rossonero, semplicemente vuole decollare e sentirsi importante in Serie A, senza ripartire dal ritiro del Brescia dove il suo ciclo è finito. Tutti fattori che giocano a favore di Maldini e Massara, Sandro apre la strada. Ora bisogna chiudere con Cellino, l’Inter mantiene la sua posizione: l’affare Tonali si fa più avanti, ma se il Milan convincesse tutti allora sarebbe davvero finita”, conclude il portale.