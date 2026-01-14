FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Cancelo: “Barça? Non ci ho pensato due volte, unico club che mi fa venire la pelle d’oca”

calciomercato

Cancelo: “Barça? Non ci ho pensato due volte, unico club che mi fa venire la pelle d’oca”

Cancelo: “Barça? Non ci ho pensato due volte, unico club che mi fa venire la pelle d’oca” - immagine 1
Il Barcellona ha presentato ufficialmente l'esterno portoghese. Queste le sue prime parole dopo il ritorno in blaugrana
Andrea Della Sala Redattore 

Il Barcellona ha presentato ufficialmente l'esterno portoghese Joao Cancelo, dopo che anche l'Inter lo ha trattato. Queste le sue prime parole dopo il ritorno in blaugrana:

"Non ci ho pensato due volte a tornare quando si è presentata l'occasione. Ho detto a tutti che avrei aspettato il Barça . Rappresentare questo Club è un onore, è il migliore al mondo". Cancelo si sente " a casa " sia al Barça che a Barcellona, ​​e ha assicurato che questo è "l'unico club al mondo" ad avergli fatto "venire la pelle d'oca quando ha firmato".

Cancelo: “Barça? Non ci ho pensato due volte, unico club che mi fa venire la pelle d’oca”- immagine 2
Getty Images

"Chi mi conosce sa che tutti i miei idoli hanno giocato qui. Quello che provo per questo club è molto speciale ", ha affermato. Ha chiarito anche gli obiettivi, affermando: "Non ho vinto un trofeo nel mio primo periodo ed è quello che voglio ora". C'è anche l'ulteriore incentivo di giocare per la squadra di casa al Camp Nou di Spotify, come ha aggiunto: "Sarà un'emozione unica. Ho aspettato così a lungo. Potrei piangere, probabilmente lo farò, perché è qualcosa che desideravo da tanto tempo".

Leggi anche
Pedullà: “Lookman in Turchia? Nessun riscontro. Si abbassa la richiesta in estate? Il...
UFFICIALE / Il nuovo allenatore dello United fino a fine stagione è Carrick

© RIPRODUZIONE RISERVATA