"Non ci ho pensato due volte a tornare quando si è presentata l'occasione. Ho detto a tutti che avrei aspettato il Barça . Rappresentare questo Club è un onore, è il migliore al mondo". Cancelo si sente " a casa " sia al Barça che a Barcellona, ​​e ha assicurato che questo è "l'unico club al mondo" ad avergli fatto "venire la pelle d'oca quando ha firmato".

"Chi mi conosce sa che tutti i miei idoli hanno giocato qui. Quello che provo per questo club è molto speciale ", ha affermato. Ha chiarito anche gli obiettivi, affermando: "Non ho vinto un trofeo nel mio primo periodo ed è quello che voglio ora". C'è anche l'ulteriore incentivo di giocare per la squadra di casa al Camp Nou di Spotify, come ha aggiunto: "Sarà un'emozione unica. Ho aspettato così a lungo. Potrei piangere, probabilmente lo farò, perché è qualcosa che desideravo da tanto tempo".