Lorenzo Colombo è un attaccante italiano nato a Vimercate l’8 marzo 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Milan è proprio con i rossoneri che fa l’esordio nei professionisti a 18 anni, nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Un mese dopo, Lorenzo debutta in Serie A nel match con il Bologna. Nella prima parte della successiva stagione arriva anche la prima volta in Europa: Colombo parte dal primo minuto e va in gol nel preliminare di Europa League nella vittoria con il Bodo Glimt. A gennaio 2021 il passaggio alla Cremonese ed a luglio alla Spal, dove collezione 34 presenze, 6 gol ed un assist in Serie B.