Volto nuovo in casa Pro Patria. La società bustocca si è assicurata dall'Alcione Milano Christian Dimarco, che arriva alla corte della presidente Patrizia Testa sottoscrivendo un accordo biennale, valido fino al 30 giugno 2027.
UFFICIALE – Ex Inter, il fratello di Dimarco cambia squadra: ecco il nuovo club
Nuova esperienza in Lombardia per il fratello di Federico Dimarco, calciatore dell'Inter.
"Christian Dimarco è un giocatore Biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Christian Dimarco. L’esterno sinistro classe 2002, arriva a titolo definitivo dall’Alcione Milano. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, in Serie C ha vestito le maglie di Fiorenzuola, FeralpiSalò, Gubbio e Alcione. Dimarco sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027. Benvenuto a Busto, Christian!".
Il comunicato dell'Alcione Milano:
"La società Alcione Milano comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Christian Dimarco alla Pro Patria. Con la nostra maglia Christian ha collezionato 35 presenze e fornito 3 assist, dando un contributo fondamentale nel primo, storico, campionato professionistico della squadra. La società desidera ringraziare Christian per aver aiutato la squadra a raggiungere i propri obiettivi, e augura al giocatore le migliori soddisfazioni per il futuro".
