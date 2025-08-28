FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato UFFICIALE – Ex Inter, il fratello di Dimarco cambia squadra: ecco il nuovo club

UFFICIALE – Ex Inter, il fratello di Dimarco cambia squadra: ecco il nuovo club

UFFICIALE – Ex Inter, il fratello di Dimarco cambia squadra: ecco il nuovo club - immagine 1
L’esterno sinistro classe 2002 firma fino al 2027. Cresciuto nell’Inter, ha giocato in Serie C con Fiorenzuola, FeralpiSalò, Gubbio e Alcione.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Volto nuovo in casa Pro Patria. La società bustocca si è assicurata dall'Alcione Milano Christian Dimarco, che arriva alla corte della presidente Patrizia Testa sottoscrivendo un accordo biennale, valido fino al 30 giugno 2027.

Nuova esperienza in Lombardia per il fratello di Federico Dimarco, calciatore dell'Inter.

UFFICIALE – Ex Inter, il fratello di Dimarco cambia squadra: ecco il nuovo club- immagine 2
Getty Images

"Christian Dimarco è un giocatore Biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Christian Dimarco. L’esterno sinistro classe 2002, arriva a titolo definitivo dall’Alcione Milano. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, in Serie C ha vestito le maglie di Fiorenzuola, FeralpiSalò, Gubbio e Alcione. Dimarco sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027. Benvenuto a Busto, Christian!".

Il comunicato dell'Alcione Milano:

"La società Alcione Milano comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Christian Dimarco alla Pro Patria. Con la nostra maglia Christian ha collezionato 35 presenze e fornito 3 assist, dando un contributo fondamentale nel primo, storico, campionato professionistico della squadra. La società desidera ringraziare Christian per aver aiutato la squadra a raggiungere i propri obiettivi, e augura al giocatore le migliori soddisfazioni per il futuro".

