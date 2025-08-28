L’esterno sinistro classe 2002 firma fino al 2027. Cresciuto nell’Inter, ha giocato in Serie C con Fiorenzuola, FeralpiSalò, Gubbio e Alcione.

"Christian Dimarco è un giocatore Biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Christian Dimarco. L’esterno sinistro classe 2002, arriva a titolo definitivo dall’Alcione Milano. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, in Serie C ha vestito le maglie di Fiorenzuola, FeralpiSalò, Gubbio e Alcione. Dimarco sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027. Benvenuto a Busto, Christian!".