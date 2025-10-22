Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cluj ha annunciato la fine del terzo mandato da allenatore di Andrea Mandorlini, campione d'Italia con l'Inter nel 1989. Ecco la nota del club rumeno:
"Il CFR 1907 Cluj e l'allenatore Andrea Mandorlini hanno interrotto la loro collaborazione a partire da stasera (ieri sera, ndr). Nel prossimo periodo, i nostri allenatori in seconda, Laurențiu Rus e Ovidiu Hoban, saranno responsabili degli allenamenti della squadra".
"Ringraziamo il Sig. Mandorlini per il lavoro svolto al CFR Cluj durante i suoi tre mandati come allenatore della nostra squadra e gli facciamo i migliori auguri per il proseguo della carriera!".
(Fonte: cfr1907.ro)
