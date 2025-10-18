Al Barcellona scoppia il caso Yamal. Flick si indigna: “Tutta spazzatura”

Il tecnico del Barça ha parlato delle illazioni spagnole secondo le quali favorirebbe, sotto pressione del club, il giovane attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 19:32)

Così giovane, così forte e sempre al centro del caos mediatico tra campo e vita privata. Lamine Yamalfinisce al centro di un nuovo caso scoppiato in casa Barcellona. Secondo quanto scrivono i giornali spagnoli ci sarebbe un presunto trattamento di favore dell'allenatore blaugrana Hansi Flick nei confronti del giovanissimo attaccante. Il club gli farebbe pressione affinché lo metta sempre e comunque in campo.

I fatti si riferiscono in particolare alla gara di CL contro il PSG e a un presunto ritardo del giocatore alla riunione tecnica. In passato per cose così Koundé, Iñaki Peña e Raphinha erano rimasti in panchina, ma sarebbe intervenuto il ds Deco e avrebbe fatto in modo che Yamal partisse da titolare.

Ovviamente il tecnico si è indignato di fronte a queste illazioni: «Tutta spazzatura. Mi piacerebbe sapere da dove è venuta fuori questa storia. Il club non mi farebbe mai una richiesta di questo tipo. È solo spazzatura e chi lo dice mente!», ha detto l'allenatore. Intanto si parla della possibilità che Lewandowski lasci il Barça e approdi all'Atletico Madrid.

(Fonte: Corriere dello Sport)