Al Barcellona scoppia il caso Yamal. Flick si indigna: “Tutta spazzatura”

Così giovane, così forte e sempre al centro del caos mediatico tra campo e vita privata. Lamine Yamalfinisce al centro di un nuovo caso scoppiato in casa Barcellona. Secondo quanto scrivono i giornali spagnoli ci sarebbe un presunto trattamento di favore dell'allenatore blaugrana Hansi Flick nei confronti del giovanissimo attaccante. Il club gli farebbe pressione affinché lo metta sempre e comunque in campo.
I fatti si riferiscono in particolare alla gara di CL contro il PSG e a un presunto ritardo del giocatore alla riunione tecnica. In passato per cose così Koundé, Iñaki Peña e Raphinha erano rimasti in panchina, ma sarebbe intervenuto il ds Deco e avrebbe fatto in modo che Yamal partisse da titolare.
Ovviamente il tecnico si è indignato di fronte a queste illazioni: «Tutta spazzatura. Mi piacerebbe sapere da dove è venuta fuori questa storia. Il club non mi farebbe mai una richiesta di questo tipo. È solo spazzatura e chi lo dice mente!», ha detto l'allenatore. Intanto si parla della possibilità che Lewandowski lasci il Barça e approdi all'Atletico Madrid.
(Fonte: Corriere dello Sport)
