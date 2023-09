UFFICIALE / Keita Balde è un giocatore dell’Espanyol. Lunedì presentazione

Keita Balde torna a giocare in Spagna. Lì aveva giocato nelle giovanili, quelle del Barcellona . Oggi ha firmato con un altro club della città catalana, l'Espanyol. Il club ha raggiunto un accordo per il trasferimento dell'ex giocatore dell'Inter in prestito con diritto di riscatto.

"Formatosi nelle categorie giovanili del Barcellona, ​​Balde vanta una vasta esperienza nel calcio europeo. Il nuovo attaccante biancoblu ha giocato con la Lazio, il Monaco, l'Inter, la Sampdoria, il Cagliari e lo Spartak Mosca. In tutte le squadre si è distinto per i suoi gol e anche come buon assist-man per i compagni. Inoltre, Balde gioca per la Nazionale del Senegal", scrive il club spagnolo nel comunicato con il quale ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante. La presentazione del calciatore si terrà lunedì allo Stage Front Stadium.