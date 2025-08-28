La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Gaetano Oristanio passa dal Venezia al Parma in prestito con diritto di riscatto. L'Inter, tra l'altro, vanta il 30% sulla rivendita.
calciomercato
UFFICIALE – Oristanio è un nuovo giocatore del Parma: la nota ufficiale
Ecco il comunicato ufficiale del Parma:
"Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione. Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco.
Nell’ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell’inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio. Oggi Gaetano entra a far parte della Famiglia del Parma Calcio, pronto a vivere una stagione da protagonista!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA