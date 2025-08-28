UFFICIALE – Oristanio è un nuovo giocatore del Parma: la nota ufficiale

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Gaetano Oristanio passa dal Venezia al Parma in prestito con diritto di riscatto. L'Inter, tra l'altro, vanta il 30% sulla rivendita.

"Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione. Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco.