UFFICIALE – Oristanio è un nuovo giocatore del Parma: la nota ufficiale

Gaetano Oristanio passa dal Venezia al Parma in prestito con diritto di riscatto: l'Inter ha il 30% sulla rivendita
Matteo Pifferi Redattore 

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Gaetano Oristanio passa dal Venezia al Parma in prestito con diritto di riscatto. L'Inter, tra l'altro, vanta il 30% sulla rivendita.

Ecco il comunicato ufficiale del Parma:

"Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione. Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco.

Nell’ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell’inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio. Oggi Gaetano entra a far parte della Famiglia del Parma Calcio, pronto a vivere una stagione da protagonista!"

