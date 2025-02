L'accordo tra i club prevede l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore e del 100% dei suoi diritti economici per un importo fisso di 3 milioni di euro, oltre a un compenso variabile massimo di 750 mila euro in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi. Il Newell's Old Boys tratterrà la cifra corrispondente al 20% dei proventi derivanti da un eventuale futuro trasferimento e si farà carico del meccanismo di solidarietà dovuto a terzi. L'FC Porto dichiara che non addebiterà alcun costo per i servizi di intermediazione in tali transazioni".