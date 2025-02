A stretto giro Sucic - capace di segnare due gol in questa edizione di Champions, ma ora out per infortunio vista l'operazione dopo la frattura del metatarso a cui si è sottoposto a novembre - si recherà a Milano per svolgere le visite mediche. Il ragazzo, che era sul taccuino del Como e piaceva alla Juve, firmerà un quinquennale - da poco più di un milione - e sarà a disposizione di Inzaghi da giugno, per affrontare con gli attuali campioni d'Italia il Mondiale per club negli Usa".

Sulle orme di Brozovic

"Giovane, in rampa di lancio e dallo stipendio poco elevato, Sucic rappresenta al meglio il profilo indicato da Oaktree ai dirigenti dell'Inter. Per le sue caratteristiche Sucic, che vede in Brozovic un possibile punto di riferimento per giocate e qualità, può ricoprire ogni ruolo del centrocampo. Dal play, alla mezzala. Di fatto così i nerazzurri hanno già portato a casa il sostituto di Frattesi. Qualora la Roma – o chi per essa – avesse questa estate a disposizione i 40-45 milioni per acquisire l'ex Sassuolo, la cessione del titolare della nazionale italiana andrebbe dunque in porto".