UFFICIALE – Sergio Conceicao riparte dall’Arabia: è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

Sergio Conceicao riparte dall'Arabia Saudita, dopo l'esperienza poco felice sulla panchina del Milan: il nuovo tecnico dell'Al Ittihad
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sergio Conceicao riparte dall'Arabia Saudita, dopo l'esperienza poco felice sulla panchina del Milan.

L'ex calciatore dell'Inter, infatti, è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore dell'Al Ittihad, club che nei giorni scorsi aveva esonerato Laurent Blanc, altro ex nerazzurro. Ecco il tweet dell'Al Ittihad che annuncia l'arrivo di Conceicao come nuovo tecnico:

Getty Images
