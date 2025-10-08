SM – Nico Paz, patto segreto Real-Como dopo una mega offerta estiva

Il Tottenham aveva offerto 70 mln per il numero 10, ma la proposta è stata rifiutata. Il Como avrebbe guadagnato solo 35 mln perché oltre alle clausole di riacquisto, sul contratto di Nico Paz il Real ha voluto inserire il 50% sulla futura rivendita. 35 mln sarebbe finiti nelle casse madrilene. Il no all'offerta degli Spurs sarebbe arrivato quindi anche perché tra la società lariana e quella spagnola ci sarebbe un patto di valorizzazione del giocatore. Oltre ai nove mln garantiti dalla clausola di riacquisto i dirigenti dei due club potrebbero così trovare un accordo per il cartellino al rialzo, si parla di una cifra di 30 mln, per il lavoro fatto da Fabregas nei due anni in cui ha allenato e valorizzato il ragazzo a Como.