Il Como difficilmente riuscirà a trattenere Nico Paz, il giocatore argentino che è stato anche nei mirini dell'Inter. Il club madrileno potrà riavere il giocatore a 9 mln nella prossima stagione a fronte del contratto di cessione firmato con il club lariano che lo aveva acquistato nel 2004 a sei mln lasciando una clausola di recompra sul contratto.
SM – Nico Paz, patto segreto Real-Como dopo una mega offerta estiva
Nove mln sono garantiti quindi dal momento della firma, ma la società del presidente Suwarzo potrebbe comunque ottenere molti più soldi per un accordo 'segreto' tra le parti. Un accordo che sarebbe nato da un'offerta ricevuta dal calciatore la scorsa estate e rispedita al mittente.
Il Tottenham aveva offerto 70 mln per il numero 10, ma la proposta è stata rifiutata. Il Como avrebbe guadagnato solo 35 mln perché oltre alle clausole di riacquisto, sul contratto di Nico Paz il Real ha voluto inserire il 50% sulla futura rivendita. 35 mln sarebbe finiti nelle casse madrilene. Il no all'offerta degli Spurs sarebbe arrivato quindi anche perché tra la società lariana e quella spagnola ci sarebbe un patto di valorizzazione del giocatore. Oltre ai nove mln garantiti dalla clausola di riacquisto i dirigenti dei due club potrebbero così trovare un accordo per il cartellino al rialzo, si parla di una cifra di 30 mln, per il lavoro fatto da Fabregas nei due anni in cui ha allenato e valorizzato il ragazzo a Como.
