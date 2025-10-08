In Spagna – Il Real e il piano per il futuro con al centro Nico Paz

Il calciatore che piace tanto anche all'Inter otrebbe presto tornare nel club spagnolo che lo ha ceduto al Como con 'un biglietto di ritorno'

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 05:02)

In Spagna c'è un dibattito in corso sul centrocampo del Real Madrid. E riguarda da vicino Nico Paz, il giocatore che il club madrileno ha ceduto al Como con una clausola di recompra che potrebbe decidere di attivare nella prossima stagione. Il giocatore argentino, spesso associato all'Inter, sembra destinato ad un futuro nella società di Florentino Perez. Da quanto riportano i media spagnoli sia lui che Chema Andrés nella prossima stagione potrebbero tornare a giocare per il club della capitale.

Il Como continua a pensare di poterlo trattenere e ha in mente di offrire al calciatore garanzie tecniche e fiducia. "22.5 mln totali. Nico Paz doveva già tornare la scorsa estate poi si è deciso di non insistere. Questo significa che nella prossima stagione servirà qualche soldo in più per riprenderlo dato che la sua clausola rescissoria aumenterà di qualche mln. Nove mln in tutto, un costo ragionevole visto il suo rendimento", scrive Defensa Central.

Il sito spiega che il progetto sarebbe riportare il calciatore del Como alla base così come Andrés che è stato ceduto allo Stoccarda dove in poco tempo è diventato un giocatore centrale. Per riprenderlo il Real dovrebbe sborsare 13.5 mln con le merengues che detengono comunque il 50% del cartellino.

(Fonte: defensacentral.com)