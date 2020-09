Vidal stravolge centrocampo Inter. Conte, scelta netta: “Nuovo Sensi e cessione pesante sicura”

Con l’arrivo ormai imminente di Arturo Vidal, il centrocampo dell’Inter del 2020-21 potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Antonio Conte, infatti, ha preso alcune decisioni nette, come fare a meno di Marcelo Brozovic, finito sul mercato, e di rispolverare Stefano Sensi da regista davanti alla difesa:

“E’ vero che resta in piedi il sogno Kanté, ma anche se un nuovo innesto davanti alla difesa si rivelasse complicato, il tecnico nerazzurro è deciso a fare a meno di Brozovic. L’alternativa in casa è Sensi. Il reparto, poi, verrebbe completato da Barella. A meno di due settimane dall’esordio stagionale, contro la Fiorentina, Conte dovrà “correre” per sistemare tutti gli ingranaggi. Ma il fatto che Vidal conosca già i suoi codici dovrebbe agevolare il lavoro“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)