I risultati del mercoledì della seconda giornata
VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Si è chiuso il programma della seconda giornata di Champions League. Clamoroso harakiri della Roma, che perde 3-4 contro il Real Madrid dopo essersi ritrovata in vantaggio per 3-1 e aver subito 3 gol in 7 minuti. Spettacolo a Manchester, con il PSG che vince con il punteggio di 2-4 contro il City. L'Aston Villa dilaga contro il Fenerbahce (6-0), lo Shakhtar Donetsk (prossimo avversario dell'Inter) batte 3-1 l'AEK Atene.
LASK-Liverpool 3-6 22' Araujo (LI), 24', 37', 66' Barcola (LI), 51' Frimpong (LI), 63' Ljubicic (LA), 72' Koumas (LI), 74'. 77' Flecker (LA)
Feyenoord-Como 3-2 18' Diao (C), 20' Zechiel (F), 52' Moussa (F), 81' aut. Sanchez (C), 93' Douvikas (C)
Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3 29' Undav, 64' aut. Cruz, 90' Demirovic
Bodo/Glimt-Borussia Dortmund 1-0 52' Sjøvold
Shakhtar Donetsk-AEK Atene 3-1 28' Majer (A), 34' rig. Pedrinho (S), 80' Tobias (S), 86' Mendoza (S)
Manchester City-PSG 2-4 13' Doue (P), 15' Dembele (P), 32' Vitinha (P), 53', 75' Haaland (M), 62' Akliouche (P)
Roma-Real Madrid 3-4 20' de Roon (RO), 25' Mbappe (RM), 51', 57' Malen (RO), 83' Espì (RM), 85' Endrick (RM), 90' Rudiger (RM)
Betis-Porto 3-2 47' Ezzalzouli (B), 54' Veiga (P), 61' Samu (P), 74' Hernandez (B), 84' rig. Isco (B)
Aston Villa-Fenerbahce 6-0 12' Manzambi, 31', 39' Jackson, 68' rig., 72' Barkley, 90' Abraham
© RIPRODUZIONE RISERVATA