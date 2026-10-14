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Dopo la sconfitta contro il Bruges, la seconda consecutiva in questa Champions League dopo quella dell'esordio al Bernabeu contro il Real Madrid, ha complicato il cammino dell'Inter verso gli ottavi di finale. Attualmente i nerazzurri sono ancora fermi a zero punti e, nelle prossime sei, sono chiamati a una rimonta che si preannuncia tutt'altro che scontata. Questo lo scenario dipinto dalla Gazzetta dello Sport:

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"L’annata 2025/26 ha confermato il dato sugli ottavi. Ancora una volta sono serviti 16 punti per chiudere all’ottavo posto: il Manchester City ha centrato la qualificazione diretta con quella quota, mentre il Real Madrid, nono, si è fermato a 15. Diversa la situazione per i playoff. Nel 2025/26 la soglia è scesa fino a 9 punti, ovverosia i punti conquistati dal Benfica 24°. Con 8 punti, invece, sono rimaste fuori PSV, Athletic Bilbao, Napoli e Copenaghen. La conclusione, quindi dopo le prime due league phase, è semplice: per puntare agli ottavi è meglio avere 16 punti; per i playoff 9 potrebbero bastare, ma 10-11 offrono un margine decisamente più tranquillo".

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"La situazione quindi in chiave ottavi si fa decisamente complicata per Inter e Napoli: per avere una ragionevole certezza di entrare tra le prime otto servirebbero almeno cinque vittorie e un pareggio nelle prossime sei gare. Non che entrare tra chi andrà ai playoff sia molto meno complesso: con tre vittorie e due pareggi sarebbero tranquille, mentre con tre successi molto dipenderà anche dall'andamento del resto della classifica".

(Fonte: Gazzetta.it)