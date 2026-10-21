È arrivato il dato ufficiale del numero dei tifosi presenti al Meazza per Inter-Shakhtar Donetsk: oltre 73mila a San Siro

Matteo Pifferi
Chivu

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Grande risposta del pubblico nerazzurro per la terza giornata di Champions League: oltre 70mila gli spettatori presenti a San Siro per la sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

È infatti arrivato il dato ufficiale del numero dei tifosi presenti a San Siro per Inter-Shakhtar: sono 73.352 gli spettatori questa sera, dei quali 2737 nel settore ospiti.

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