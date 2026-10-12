Quando si parla di Champions League, negli occhi dei giocatori dell'Inter si accende una luce diversa. Da Marotta in giù, nessuno in casa nerazzurra nasconde l'ambizione di voler arrivare in fondo alla massima competizione europea per club, pur sapendo che davanti ci sono colossi con cui è impossibile competere dal punto di vista economico. Ma il calcio ha spesso regalato sorprese.

"Non è un mistero come in casa nerazzurra la Champions in questa stagione rappresenti qualcosa in più di un semplice sogno. Dodici mesi fa, quando Chivu aveva preso in mano la squadra, il gruppo voleva cancellare la doppia delusione del finale di annata '24-25 con Inzaghi - lo scudetto perso per un punto e la debacle col Psg -, tornando a vincere in Italia. Il campionato era in cima alla lista degli obiettivi, oggi non più. O meglio, l'Inter chiaramente vuole confermarsi in Serie A, ma la Champions è messa sullo stesso piano e non verrà sacrificata come accaduto la scorsa stagione, quando il playoff col Bodo-Glimt fu affrontato con un atteggiamento non all'altezza e Chivu preservò alcuni elementi per gli impegni in campionato", si legge su Tuttosport.

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"Dal presidente Marotta in giù, chiunque abbia parlato in questi due mesi ha sempre messo la Champions nel mirino. Il presidente si è spinto molto avanti - «Triplete? Ci godiamo quello che è stato nel 2010, è un sogno, però i sogni possono anche realizzarsi» -, ma pure Chivu e molti giocatori non si sono tirati indietro. «Vincere la Champions è bellissimo, è il sogno di tutti», una recente dichiarazione del tecnico romano a cui hanno fatto eco, fra agosto e inizio ottobre, i vari Bisseck («il ricordo della sconfitta con il Psg brucia ancora; quest'anno abbiamo le possibilità per arrivare fino alla fine»), Akanji («non firmo per rivincere scudetto e Coppa Italia, voglio tutto»), Stones («sono qui per portare la Champions ai tifosi»), Dimarco («non scelto fra scudetto e Champions»), Barella («è un sogno, ci siamo arrivati vicino due volte e non ci è andata ancora giù»)".

(Tuttosport)