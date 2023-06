Ag Frattesi: “Fatto il punto della situazione. Un club davanti a tutti gli altri”

Nel pomeriggio c'è stato un incontro tra la Juve e il Sassuolo per Frattesi. Anche l'agente del giocatore poi ha incontrato Carnevali

Inter pronta a chiudere la trattativa Frattesi , ma ha bisogno di vendere. Quindi si è inserita la Juventus, oggi la visita del ds di Manna negli uffici di Carnevali. Pochi istanti dopo è entrato Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi, per fare il punto della situazione. All'uscita Riso ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Abbiamo parlato un po' per capire le alternative e come portare avanti le cose. C'è una squadra più avanti per Frattesi? Tutte stanno sullo stesso piano, forse una un po' più avanti".