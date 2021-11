Plusvalenze, nessuna indagine sull’Inter: rassicurazioni durante call con investitori

Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, durante la conference call con gli investitori

Non c’è nessuna indagine sull’Inter per la situazione plusvalenze. È questo quanto emerso durante la conference call con gli investitori sui conti del primo trimestre del 2021 del club nerazzurro, in cui è intervenuto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello e del nuovo direttore finanziario Andrea Ancinelli.