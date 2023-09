Attacco, ecco la soluzione individuata da Inzaghi. Oggi ad Appiano le prime prove generali

Stanca e con poche idee. L'Inter che è caduta per la prima volta in campionato, ha mostrato chiari segni di stanchezza. Giocare ogni tre giorni inizia ad avere un peso non trascurabile. Giocatori come Darmian, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro, contro il Sassuolo sono sembrati in affanno. Il vero problema per Simone Inzaghi è riuscire a far rifiatare proprio l'attaccante argentino.