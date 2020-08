Biasin: “Conte, Inter non ha gradito né compreso. Entro venerdì hanno deciso che…”

“L’Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni caso il club vuole prendere una decisione entro venerdì. Se le richieste di Conte verranno ritenute esagerate, allora si punterà su Allegri”.

Così Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la panchina nerazzurra. La posizione di Antonio Conte è sempre più precaria, il tecnico vuole assolute garanzie e la società deve decidere se accontentarlo o virare su un altro allenatore ex Juve.