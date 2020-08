Di Marzio: “Inter, la società dirà a Conte un sì e un no. Poi sarà lui a dover decidere”

Martedì l’Inter conoscerà il futuro di Antonio Conte. Il vertice tra il tecnico, il presidente Zhang e la dirigenza sarà decisivo in un senso o nell’altro. Conte, dalla società, riceverà un sì e un no. Il sì riguarda il lavoro svolto in questa stagione, giudicato pienamente soddisfacente dal club. Il no riguarda investimenti fuori portata, che il club non vuole sostenere nell’anno della crisi Covid.

Ne è convinto Gianluca Di Marzio, che anticipa i possibili temi dell’incontro.