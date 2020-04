Ag. Brozovic: “È il croato più richiesto. Clausola? Per 15 giorni. Con l’Inter abbiamo scelto di…”

Sirene di mercato per Marcelo Brozovic: il centrocampista dell’Inter, protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni, sarebbe finito nel mirio di diversi top club europei, pronti ad approfittare di una clausola rescissoria (60 milioni di euro) tutt’altro che proibitiva per un calcitore del suo valore.

L’agente del croato, Miroslav Bicanic, ha parlato ai microfoni di Sportske Novisti del futuro del suo assistito: “Marcelo è attualmente il giocatore di calcio croato più “attraente” sul mercato, è nel pieno della sua maturità, ha tutte le qualità calcistiche richieste, ma non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa della crisi del coronavirus. Se si dovesse verificare un trasferimento, deve avvenire tra il 1 e il 15 luglio, come previsto dai termini del contratto. Rinnovo? Abbiamo concordato che faremo tutto in silenzio. Non daremo informazioni sul suo futuro fino a quando non avremo trovato una soluzione definitiva“.