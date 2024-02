Hakan Calhanoglu è uno dei registi più forti d'Europa. Le prestazione del turco con la maglia dell'Inter sono sotto gli occhi di tutti, ma a dare conferma ci sono anche le statistiche. Da quando si è abbassato a fare il play, un po' per necessità dei nerazzurri e un po' per intuizione di Inzaghi, Calhanoglu ha modificato il suo stile di gioco aggiungendo qualità ed esaltando le sue doti di palleggiatore.

Che avesse un buon piede non era in discussione, ma che potesse esaltare la manovra dell'Inter facendosi sempre trovare al posto giusto non era proprio scontato. Calhanoglu è cresciuto, è maturato e si è convinto che quello può essere il ruolo migliore per le sue caratteristiche. Così è cresciuto il numero di passaggi e le precisione, ma non solo: il turco ha dimostrato di essere anche un grandissimo interditore. Riconquista palla, contrasta, scivola e fa ripartire l'azione. Il tutto coordinato da una buona dose di gol, dal dischetto è infallibile, e anche dalle palle con cui mette i compagni nelle migliori condizioni.