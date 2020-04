ESCLUSIVA Cauet: “Ronaldo da Play. Inter, Pogba ideale. Griezmann? No, Lautaro via solo per…”

Ricordi, retroscena, sentimenti. Nel corso del suo intervento in diretta sulla pagina Instagram di Fcinter1908.it, Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter e vincitore in nerazzurro della Coppa UEFA nel 1997-98, ha iniziato un viaggio in nostra compagnia a tinte nerazzurre. Ecco le sue parole:

Ciao Benoit. Allora, come stai attraverso questo momento difficile?

Come tutti. Sono a casa, cerco di aiutare le persone che provano ad aiutarci e a salvarci la vita. Cerco di far passare il tempo nel miglior modo possibile. Leggo molto e cerco di tenermi informato.

Sei d’accordo con chi sostiene che bisogna ripartire?

Quando sei nel mondo del calcio vuoi sempre tornare. Ma, onestamente, in questo momento non mi sembra la cosa migliore tornare in campo. La salute vale più di tutto. Questo è uno sport di contatto, fisico. Dunque, diventa ancora più pericoloso. Bisogna essere sicuri. Quando si torna, lo si fa definitivamente. Non possiamo correre il rischio di rifermarsi. Sarebbe un grande errore.