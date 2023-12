Gol, assist e numeri da record: Inter Primavera, la vera forza è a centrocampo

L'attacco non segna? Nessun problema, se i gol arrivano dagli altri reparti. Nello specifico, la fortuna dell'Inter Primavera risiede nel centrocampo, vero e proprio punto di forza della formazione di Cristian Chivu. I nerazzurri, infatti, sono la squadra più prolifica del campionato: 31 le reti realizzate, le stesse del Torino. Di queste, ben 24 portano la firma dei centrocampisti (26 se vogliamo inserire anche Quieto, trequartista-esterno offensivo). Dal funambolo Kamate a capitan Stankovic, dall'onnipresente Di Maggio al sempre utile Berenbruch, passando per Akinsanmiro: un'abbondanza di soluzioni che sta facendo volare l'Inter, prima in classifica e ancora imbattuta.