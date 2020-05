SM – Un’Inter da paura con questi due nomi: c’è già il doppio sì decisivo. Cifre da brividi

Si preannuncia un mercato stellare per l’Inter di Antonio Conte e la conferma arriva dall’edizione odierna di Sport Mediaset. Secondo quanto riportato dall’emittente, infatti, l’allenatore nerazzurro avrebbe dato un doppio sì convinto alle operazioni Tonali e Werner, uomini designati a rinforzare rispettivamente il centrocampo e l’attacco della squadra nel caso in cui Lautaro Martinez partisse destinazione Barcellona.

Un’operazione potenziale da 110 milioni di euro (60 per Werner, 50 per Tonali) che potrebbe disegnare un’Inter da sogno. Marotta, dunque, su questi due profili avrà via libera per affondare il colpo. Resta ancora in sospeso, invece, la questione Lautaro-Barça, dato che Conte, Vidal a parte, non avrebbe dato l’ok alle contropartite offerte dai blugrana.

(Fonte: Sport Mediaset)