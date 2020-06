FCIN1908 / Conte e i problemi a centrocampo: ecco perché Barella è rimasto in panchina

Marcelo Brozovic mette il turbo. Nel mirino c’è il Parma (da valutare e con riserva: ancora non è stata presa una decisione definitiva in merito). Sicuramente, se tutto procede come deve procedere, il centrocampista croato sarà in campo contro il Brescia. Ma il recupero procede bene e regala segnali positivi anche in ottica del match di domenica sera. Lo stesso Brozo sta condividendo spesso sui social alcuni momenti del lavoro personalizzato, confermando che la concentrazione sul ritorno in campo è altissima. Non potrebbe essere altrimenti, vista anche la prestazione dei suoi compagni ieri sera.

Il centrocampo, punto nevralgico del gioco dell’Inter, sta risentendo delle numerose defezioni a reparto. Matias Vecino, poi Stefano Sensi e infine appunto Marcelo Brozovic. Lo stop del croato (causato dall’indurimento del muscolo posteriore della tibia) si è reso necessario anche e soprattutto per prevenire un successivo stiramento con conseguenze più drammatiche.

Per lo stesso motivo, come ha appurato oggi Fcinter1908, Nicolò Barella, altro elemento fondamentale ed imprescindibile di quella zona del campo, è rimasto in panchina ieri. Non perché fosse infortunato, ma per “paura” che incorresse in qualche problema. Sul centrocampo nerazzurro sembra infatti essersi abbattuta una piccola maledizione. E Nicolò rientrava nella categoria di quei giocatori che avevano bisogno di rifiatare. Conte ha deciso quindi di non rischiarlo. Ma è nelle intenzioni di Antonio, che dovrà dimostrarsi eccelso nel gestire il turnover da qui alla fine della stagione, recuperare gli elementi più importanti che gli consentiranno di tornare a riproporre il suo calcio. E di rimanere in lotta fino alla fine.