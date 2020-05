Inter, Conte non molla: pronta la mossa per Chiesa ma c’è un messaggio alla Fiorentina

L’Inter non ha abbandonato la pista che porta a Federico Chiesa. Tutt’altro. I nerazzurri sono sempre molto attivi sul gioiello della Fiorentina, anche per il processo di italianizzazione che Beppe Marotta vorrebbe mettere in atto all’Inter.

“Tonali è in prima fila ma non solo, i nerazzurri proveranno a investire su giocatori del nostro campionato e Chiesa piace molto a Conte per caratteristiche, opportunità tattiche e non solo. Anche in questo caso, c’è da considerare la concorrenza della Juventus che però non ha avuto contatti recenti con la Fiorentina”, assicura Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Il messaggio alla Fiorentina

“Ma il problema che blocca una reale trattativa per Chiesa a differenza di Tonali è la valutazione economica che fa Commisso. L’Inter non spenderà 60 o 70 milioni cash per il cartellino di Federico, lo apprezza ma non al punto da poter fare uno sforzo simile in un’estate dove calano i prezzi di tutti i giocatori.

Dunque, se qualcosa mutasse sul prezzo ci sarebbe certamente la mossa di Marotta e Ausilio. Che per ora rimangono all’orizzonte ad osservare, senza dimenticare Chiesa”