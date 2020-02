Inter, Conte studia la mossa clamorosa in vista del derby. Anzi, la doppia mossa

Christian Eriksen è la chiave di volta dell’Inter di Antonio Conte. Il danese sarà l’uomo in più in questo accesissimo finale di stagione. E per lui, Conte è pronto a cambiare la sua Inter in vista del derby di domenica contro il Milan di Pioli.

“Il sogno scudetto passa dai suoi piedi fini. Magari opererà altri accorgimenti. Per irrobustire la mediana, Conte, per domenica, potrebbe pensare a un 3-5-1-1, con Eriksen alle spalle di Lukaku”, scrive la Gazzetta dello Sport.

Doppia mossa: anche Vecino cambia zona

“Fosse arruolabile Sensi, potrebbe avanzare Vecino al fianco del danese: 3-4-2-1. Del danese comunque c’è bisogno. L’Inter di prima non bastava per lo scudetto. Gli incroci del girone d’andata contro le squadre di vertice, giocati tra l’altro tutti in casa, hanno certificato un deficit di qualità da colmare. La Juve ha dominato a San Siro oltre il risultato. Nei pareggi con Roma e Atalanta, l’Inter ha concesso a lungo campo e pallone. Ma anche con la Lazio, pur sconfitta. Imbattuta e spesso perfetta in trasferta, negli spazi aperti, Conte deve alzare la sua proposta di gioco, il suo potere di dominio. A questo serve la qualità internazionale di Eriksen“.