SM – Inter, le ultime su Skriniar. Brozovic può partire a giugno perché…

Inter impegnata su più fronti per sistemare il mercato in uscita: non soltanto il fascicolo dello slovacco a tenere banco in casa nerazzurra

Il mercato in uscita non si ferma qui: "L'Inter intanto aspetta sempre risposta da De Vrij per il rinnovo, consapevole che sul calciatore ci sono squadre estere. Per raggiungere il +60 imposto da Zhang, il nome cerchiato in rosso è quello di Dumfries. Ipotesi per fine stagione, come per Brozovic. Ha tanto mercato, c'è il Barcellona in ottica futura su di lui e Calhanoglu sta superando a pieni voti l'esame da play".