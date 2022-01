D’Ambrosio: “Ho visto il buio, ora mi diverto. Brozo top. Lukaku? Conta l’Inter di oggi”

Il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato della sua esperienza in nerazzurro, ma anche della nuova squadra

«Crescita. Non ci accontentiamo anche se confermarsi è sempre più difficile di stupire. Puoi stupire una volta, ma per ripetersi serve qualcosa in più».

Per lei che ha mangiato pane duro in passato, questo periodo è ancora più gratificante?

«Io, Handa e Ranocchia, che abbiamo visto il buio, apprezziamo di più proprio perché abbiamo vissuto sulla pelle certi momenti. Io ho visto San Siro andare via per protesta e ora lo sento cantare il mio nome: l’essere partiti da lì e arrivati qua è una felicità doppia».

«La vita è questione di equilibrio: prima lo trovi, meglio stai. Noi siamo pagati per allenarci, non per fare domande. Lo pensavo quando giocavo 40 gare all’anno e lo penso adesso che ne gioco 20. Quindi no, non mi pesa...».