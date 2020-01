In Danimarca – Inter-Eriksen, accordo a un passo: le cifre. Il danese è una richiesta di Conte

Arturo Vidal e Christian Eriksen. Sono loro gli obiettivi di mercato dell’Inter per regalare a Conte un rinforzo importante a centrocampo per provare a spodestare la Juve dal trono della Serie A. Se per il cileno c’è la volontà del Barcellona di non volerlo cedere, discorso diverso invece per il danese che sarebbe vicino ai nerazzurri. Secondo quanto riporta il quotidiano danese Ekstra Bladet, l’accordo tra Tottenham e nerazzurri è addirittura imminente.

Secondo fonti vicine al giocatore e interpellate dal quotidiano, l’accordo potrebbe arrivare nelle prossime settimane e sarebbe stato Antonio Conte a spingere per il danese. L’allenatore nerazzurro lo segue dai tempi del Chelsea e adesso lo vuole in nerazzurro. Secondo Ekstra Bladet il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 150-180 milioni di corone (20-25 milioni di euro).

