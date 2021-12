ESCLUSIVA Palmeri: “Inter, Suning non vivacchi. Roma spartiacque. Conte? Per me è pentito”

Per me la partita contro la Roma è uno spartiacque. Se l'Inter riuscisse a vincere a Roma, a quel punto cambierebbero le prospettive. Vorrebbe dire non solo 'ci sono anche io', ma anche 'non sono campione d'Italia solo sull'albo d'oro. I giallorossi arrivano alla partita come una bestia ferita, dopo aver perso a Bologna. Sarebbe stato meglio per l'Inter se Mourinho avesse vinto mercoledì. Possibile che si arrivi a lunedì con il Milan primo in classifica. Per il momento non c'è confronto: l'Inter è la squadra che gioca meglio in campionato. Non ha sbagliato una partita in Serie A. Ma è a -2: verrà il momento in cui giocherà male. E, se non ha ottenuto il massimo giocando meglio, saprà reggere la botta quando inevitabilmente giocherà peggio? E' un gioco divertente dire chi può essere favorito alla vittoria finale. Pensiamo se l'Atalanta vincesse a Napoli... Avere quattro squadre in cinque punti è clamoroso.