VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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INIZIA IL CAMMINO DELL'U23

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È ufficialmente iniziata la seconda stagione della storia dell'Inter U23: i nerazzurri di Stefano Vecchi, dopo aver iniziato a lavorare lunedì 13 luglio a Milano, si sono successivamente spostati al fresco di Livigno per proseguire la preparazione pre campionato. Per la seconda squadra interista si prospetta un'annata importante e stimolante, con tante novità rispetto a quella del debutto.

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