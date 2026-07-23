I nerazzurri di Vecchi si stanno preparando per la nuova stagione: tante le novità in programma
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."
INIZIA IL CAMMINO DELL'U23
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È ufficialmente iniziata la seconda stagione della storia dell'Inter U23: i nerazzurri di Stefano Vecchi, dopo aver iniziato a lavorare lunedì 13 luglio a Milano, si sono successivamente spostati al fresco di Livigno per proseguire la preparazione pre campionato. Per la seconda squadra interista si prospetta un'annata importante e stimolante, con tante novità rispetto a quella del debutto.
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