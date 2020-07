FCIN1908 – Emerson, sì all’Inter e vacanze in Italia già fissate: affare caldo. E l’entourage…

L’Inter fa sul serio per Emerson Palmieri. I nerazzurri, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Hakimi, stanno pensando al laterale del Chelsea da un po’ e negli ultimi giorni hanno effettuato passi importanti per anticipare la Juventus, anch’essa interessata al calciatore. La società di viale della Liberazione, come vi avevamo raccontato negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, si è accertata della sostenibilità dell’operazione, che rientrerebbe nei parametri del Decreto Crescita, così come altri importanti affari chiusi dalla scorsa estate ad ora.

Il calciatore, che in Inghilterra si trova bene e finora non ha avuto particolari problemi, ha detto sì alla corte di Beppe Marotta e Piero Ausilio, come raccolto in queste ore da Fcinter1908.it. Tornare a disposizione di Antonio Conte è un’idea che lo stuzzica parecchio e da parte dell’entourage c’è tutta la disponibilità a chiudere l’affare prima possibile.

Al momento l’Inter è quindi impegnata nei dialoghi con il Chelsea per provare a scendere sotto i 30 milioni di euro, cifra stabilita dai Blues per lasciarlo andare.

C’è un dettaglio, inoltre, che descrive il forte amore per l’Italia di Emerson Palmieri, da non trascurare in periodo di mercato. L’esterno ex Roma ha espresso nelle ultime settimane il desiderio di trascorrere qui le vacanze. Dipenderà anche dagli impegni del Chelsea, che ad agosto disputerà la Champions League (è quasi fuori), ma intanto ha già dato mandato a persone a lui vicine di sondare la disponibilità di un lussuoso yacht a largo dell’isola di Capri. Al vaglio anche località, ma la saudade verso il Belpaese potrebbe avvicinarlo ancora più rapidamente all’Inter.