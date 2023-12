Verso Napoli-Inter, personalizzato per Pavard e Bastoni: ecco quando potrebbero rientrare

Dopo la trasferta in terra portoghese, l'Inter è tornata a Milano per preparare un'altra trasferta insidiosa. I nerazzurri domenica sera affronteranno il Napoli di Mazzarri. Come riporta Gianlucadimarzio.com, Bastoni e Pavard hanno svolto nuovamente un lavoro personalizzato e non ci saranno contro gli azzurri.