Inter, Marotta scatenato punta al tris spettacolare: “C’è un nuovo talento in cima alla lista”

Beppe Marotta e l’Inter continuano a lavorare per migliorare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’amministratore delegato nerazzurro, spinge per Eriksen e Vidal. Ma non solo. Il quotidiano, infatti, fa anche il nome del talento che da viale della Liberazione avrebbero individuato per rinforzare la rosa dalla prossima stagione. Quel Gaetano Castrovilli che gode di tanti estimatori a Milano. Scrive il quotidiano:

“L’Inter progetta un nuovo centrocampo. I vari Brozovic, Barella e Sensi sono ritenuti pedine fondamentali per il presente e per il futuro, ma si avverte comunque l’esigenza di alzare il livello del reparto. E, infatti, sono tre i fronti aperti più importanti. E nessuno ne esclude un altro. Vidal, tanto per cominciare, sarebbe l’innesto pesante di gennaio per contendere lo scudetto alla Juventus fino al termine del campionato. Eriksen, invece, è il grande colpo in ottica europea, perché è nelle Coppe che ora la squadra nerazzurra deve fare il salto di qualità, dopo le due eliminazioni consecutive alla prima fase di Champions. Castrovilli, invece, sarebbe l’investimento in prospettiva, perché comunque occorre anche pensare al futuro e perché, sfumato Kulusevksi, ora è il viola a essere in cima alla lista dei talenti da portare alla Pinetina“.

(Fonte: Corriere dello Sport)