Inter-Sassuolo, si chiude per Frattesi: Carnevali arriva nella sede nerazzurra

Il direttore generale del club emiliano è arrivato da pochi minuti in viale della Liberazione per concludere l'operazione

Siamo ormai ai dettagli nella trattativa tra Inter e Sassuolo per Davide Frattesi: come documentato da Fcinter1908, Giovanni Carnevali, direttore generale del club emiliano, da pochi minuti è arrivato nella sede nerazzurra per concludere definitivamente l'operazione.