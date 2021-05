Inter, asse di mercato con il Verona: intesa per Salcedo, si tratta per Dimarco

Nerazzurri e gialloblu al lavoro su più fronti: la collaborazione tra i due club sembra destinata a proseguire

In attesa della chiusura della trattativa tra Suning e Oaktree che potrà garantire più certezze sul futuro societario, l'Inter continua a pensare a come strutturare la squadra della prossima stagione. Non potendo ipotizzare colpi da 90, la dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione i tanti giovani ceduti in prestito che potrebbero tornare alla base: su tutti Eddie Salcedo e Federico Dimarco. Un asse di mercato, quello con il Verona, particolarmente caldo, come scrive Tuttosport: "In tempi di carestia, meglio rivolgersi agli amici e i rapporti col Verona, in tal senso, sono idilliaci. Lì l'Inter ha piazzato Eddie Salcedo e Federico Dimarco, il primo in prestito secco, il secondo con diritto di riscatto a favore dei gialloblù previo il pagamento di 6.5 milioni".