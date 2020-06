Sky – Inter, problemi per Barella: a rischio anche per Parma. Fastidio alla schiena per Lautaro

Dopo il pareggio ottenuto in casa col Sassuolo, l’Inter scenderà di nuovo in campo domenica sera col Parma. Non ha avuto molte alternative Conte per quanto riguarda il reparto di centrocampo e le cose non sembrano migliorare in vista della prossima gara. Secondo quanto riportato da Sky Sport Barella non sta bene, per questo non sarebbe sceso in campo ieri, e sarebbe anche a rischio per la sfida del Tardelli.

Non solo lui, ma anche Lautaro non sarebbe al massimo. L’attaccante ha un fastidio alla schiena che lo ha condizionato anche ieri sera una volta entrato in campo.