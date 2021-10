Inter-Sanchez, si va verso la risoluzione. “Scenario che apre le porte di Appiano”

Alexis Sanchez, con ogni probabilità, nei prossimi mesi risolverà il suo contratto con l'Inter. Una soluzione che farebbe felici tutti

Una soluzione che farebbe felice il calciatore, libero di trovare una nuova squadra dove, magari, trovare maggiore spazio, ma anche il club, che si libererebbe del suo pesante ingaggio. Uno scenario che aprirebbe le porte di Appiano a un sostituto in attacco:

"Con tutte le difficoltà del caso - inutile aspettarsi investimenti -, con una condizione necessaria che però sembra oggi la soluzione più probabile. Ovvero l’addio di Alexis Sanchez: il cileno non è nuovo a uscite polemiche, l’Inter è abituata a raccogliere i suoi sfoghi più o meno con cadenza fissa, chiedere ad Antonio Conte per conferma. L’ipotesi risoluzione va dunque tenuta in grande considerazione. E aprirebbe le porte all’arrivo di un sostituto ad Appiano".