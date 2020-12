Conte: “Stringere i denti, preparare la prossima partita. Diventiamo una squadra normale se…”

Antonio Conte si è fermato a commentare la vittoria a San Siro ai microfoni di Inter TV: “Sicuramente quando si vince si dà seguito alle vittorie, ti confermi nella zona alta della classifica, in un campionato molto equilibrato e dove ci sono molte squadre al nostro livello e forti. Inevitabile che ci sia un po’ di stanchezza sia fisica che mentale, abbiamo giocato ogni tre giorni. Quest’anno i ragazzi hanno avuto zero riposo, soprattutto i nazionali”.

TESTA AL VERONA: “Bisogna stringere i denti e cercare di recuperare. Preparare in un allenamento la partita contro il Verona e poi arrivare a Natale per recuperare. Cattiveria agonistica? I ragazzi sanno benissimo che se non mettiamo la ferocia in ogni partita diventiamo una squadra normale, dobbiamo cercare ogni partita di essere il massimo. Di dimostrare sempre l’atteggiamento di voler vincere la partita. Mi è dispiaciuto prendere gol al 94′, potevamo sicuramente evitarlo”.

(Inter TV)