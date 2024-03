Inter, Carlos Augusto risorsa preziosa per Inzaghi: così ora fa… per due

Può nascere un paragone importante anche rispetto alla fascia destra, dove Darmian ormai si disimpegna senza alcuna differenza sia da esterno sia da uomo difensivo, garantendo sempre alti standard di rendimento come dimostrato con il gol che ha sbloccato la sfida contro l’Atalanta mercoledì scorso.

Massima fiducia — Il tecnico nerazzurro si fida altrettanto di Carlos Augusto e in primis lo confermano i numeri, che vedono il brasiliano (con 1668’) subito dopo Thuram tra i nuovi acquisti di movimento più utilizzati nel corso della stagione. Di certo il mancino è la riserva più chiamata in causa, per dare fiato a Dimarco quando necessario o per sopperire alle assenze in difesa, dove nel prossimo match Inzaghi non potrà contare su Bastoni e nemmeno su Acerbi, che più volte in passato ha traslocato dal centro verso la posizione di braccetto con De Vrij in mezzo.

I numeri — Per il sudamericano quella contro i liguri sarà l’ottava presenza da titolare in campionato e giocherà in difesa come gli era già successo contro il Lecce domenica scorsa. Un altro indizio dei giudizi positivi sul suo conto è arrivato a stagione in corso dalla Champions, dove è partito titolare in 5 sfide europee su 7, entrando dalla panchina soltanto nei match casalinghi contro Benfica e Atletico. A Monza aveva messo in mostra l’ottima tecnica abbinata alla pericolosità in area di rigore (6 gol e 5 assist l’anno scorso), ma in nerazzurro si è scoperto anche un uomo di equilibrio. Inzaghi cerca un altro uomo pronto all’uso e Carlos Augusto vuole continuare a ripagare tutta la sua fiducia", si legge.

