Inter, Dzeko si è fermato: 8 gare senza gol, Inzaghi ha bisogno (anche) di lui

L'attaccante bosniaco, dopo aver trascinato i nerazzurri nella prima parte della stagione, sta ora vivendo un lungo digiuno

Fabio Alampi

Edin Dzeko si è fermato: l'attaccante bosniaco, dopo aver trascinato l'Inter nella prima parte della stagione, in questo 2023 ha bruscamente rallentato, segnando solamente 2 gol e arrivando a ben 8 gare consecutive senza segnare. Un digiuno particolarmente pesante per i nerazzurri, che in avanti possono contare solamente su Lautaro Martinez, considerando il recupero non ancora ultimato di Lukaku e i continui guai fisici di Correa. L'ultima rete, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è quella realizzata in Supercoppa contro il Milan il 18 gennaio, più di un mese fa: "Edin Dzeko è rimasto a Riad. Al King Fahd International Stadium, dove è stato protagonista della vittoria dell'Inter nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. [...] A quasi 40 giorni di distanza da quella grande soddisfazione, il numero 9 nerazzurro non è più riuscito a battere il portiere avversario e la squadra ne ha risentito perché si era abituata a essere tirata fuori dalle difficoltà dall'ex romanista".

Crollo di rendimento — "Nel suo 2023 è a quota 2 centri in 13 incontri disputati, mentre dall'agosto al novembre 2022 ne aveva firmati 9 in 21 match. Numeri completamente diversi. [...] Edin quella sera (il 4 gennaio) aveva cominciato il 2023 esattamente come aveva concluso il 2022 ovvero segnando. Dai due gol decisivi per la vittoria contro l'Atalanta, il 13 novembre, all'inzuccata determinante per affondare la capolista guidata da Spalletti. La ruggine per lo stop del torneo, complice il Mondiale in Qatar, sembrava non riguardarlo. Due settimane dopo il sigillo in Supercoppa. Poi stop alle soddisfazioni personali".

L'Inter ha bisogno di lui — "Contro il Bologna Dzeko ha toccato l'ottava gara consecutiva senza battere il portiere avversario: sei in campionato, una in Coppa Italia e una in Champions. Nella prima parte di stagione non aveva mai dovuto fare i conti con un simile digiuno. [...] L'Inter sta risentendo del digiuno del suo bomber. Perché Correa non si è mai visto e Lukaku si è sbloccato solo negli ultimi 10 giorni. La responsabilità offensiva, così, è ricaduta sulle spalle di Lautaro Martinez che nel 2023 ha realizzato 8 reti, ma che da solo (o quasi) non è stato in grado di sorreggere l'intero peso dell'attacco".