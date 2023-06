Sky – Inter sta andando forte su Carlos Augusto per battere concorrenza

Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato del calciatore che i nerazzurri prenderebbero in caso partisse Gosens

Di queste ore la notizia secondo la quale l'Inter sta seguendo Carlos Augusto, giocatore del Monza, per la fascia sinistra. Il giocatore arriverebbe in caso dovesse partire Gosensche potrebbe andare a giocare in Bundesliga, spiegano a Skysport.