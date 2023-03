Inter, che succede alla LuLa? Copia sbiadita della coppia gol dell’era Conte: numeri impietosi

"L’Inter non brilla più nelle notti di LuLa piena. Quella micidiale macchina da gol nata agli ordini di Conte, oggi dà la sensazione di essersi inceppata, di aver perso quella scintilla che le consentiva di bucare praticamente qualsiasi difesa seminando il panico in ogni stadio. A dirlo sono i numeri, decisamente impietosi da inizio stagione se paragonati alle prime due annate. Il netto calo di rendimento della LuLa in termini di gol, con una media realizzativa scesa da 1,07 a 0,7, si spiega in gran parte con i tormenti fisici di Lukaku, costretto quest’anno a saltare ben 18 partite (...)".

"A Conte bastano pochi allenamenti per plasmare un’accoppiata letale che, al termine dell’anno, collezionerà la bellezza di 41 gol in 38 partite giocate (...). La seconda è la stagione delle soddisfazioni. Conte centra l’obiettivo in campionato con una corazzata che macina vittorie e vola con i gol dei suoi due bomber. Il Toro e Big Rom si trovano a meraviglia e, come l’anno prima, chiudono la stagione con un media realizzativa superiore al gol a partita giocando in coppia: 33 centri in 32 partite giocate insieme. A fine stagione, il bottino per il Toro sarà di 19 reti, mentre il belga toccherà quota 30 dopo i 34 della stagione precedente. La riedizione della LuLa sembra la copia sbiadita di quella infallibile macchina da gol che seminava il panico ai tempi di Conte, tanto che ad oggi il belga e l’argentino hanno portato a casa solo sette reti giocando in coppia".