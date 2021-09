Inter, c’è cambio di strategia: “Marotta ha la mossa per arrivare a Raspadori”

Questa è la nuova strategia nerazzurra per arrivare a Raspadori, nelle prossime settimane sono attese novità importanti

E' e resta, ancor di più dopo la doppietta con la Nazionale, Giacomo Raspadori l'obiettivo numero uno per l'attacco in casa Inter. Il club nerazzurro ha infatti scelto il classe 2000 del Sassuolo come nome futuribile e sta studiando il miglior piano per arrivarci. Riporta Calciomercato.com: "I contatti con il Sassuolo e con il suo agente Tullio Tinti sono avviati da tempo e c’è tutta la volontà di andare a dama. Le prestazioni e i gol di Raspadori non sono di certo passati inosservati, in Italia ma anche all’estero.