Repubblica – Accordo raggiunto tra Inter e Pavard: vuole i nerazzurri a tutti i costi

L’accordo tra Inter e Pavard è stato raggiunto, anche in vista della prossima stagione quando si libererà a zero

L'Inter non molla la presa per Benjamin Pavard . Il club nerazzurro ha necessità di regalare a Inzaghi un difensore e il francese è l'obiettivo dichiarato.

Come sottolinea Repubblica, il difensore vuole i nerazzurri a tutti i costi, ma il Bayern Monaco non vuole privarsi del francese prima di aver trovato un sostituto come ha sottolineato anche Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport. "L’accordo tra Inter e Pavard è stato raggiunto, anche in vista della prossima stagione quando il calciatore si libererà a parametro zero. L’alternativa resta Schuurs del Torino".